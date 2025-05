Eurovision, Gabry Ponte: "È stata un’esperienza pazzesca, mi sono divertito tantissimo!"

Su Instagram Gabry Ponte porta le sue considerazioni dopo la finale dell'Eurovision.



"Ciao family!

Wow, oggi si conclude questa avventura pazzesca dell’Eurovision. Come sempre, voglio ringraziarvi con tutto il cuore. Sto leggendo ovunque i vostri messaggi pieni d’affetto, e vi giuro che mi arrivano dritti al cuore.

A proposito non in...vi per la classifica! Quando ho deciso di partecipare con una canzone che parla dell’Italia, sapevo che non sarebbe stato facile. Ma la cosa davvero importante è un’altra.

Innanzitutto: abbiamo preso 12 punti dall’Italia con il televoto. Questo significa che avete votato tutti – e questo mi riempie d’orgoglio.

È stata un’esperienza pazzesca, mi sono divertito tantissimo, abbiamo portato il nostro pezzo su un palco straordinario, e ci hanno visto 160 milioni di persone. Stava cantando tutta l’Italia!

Dai, let's go! Tra poco c'è San Siro. Vi aspetto!"