Eurovision, Gabry Ponte ora guarda alla finale: "Grazie per il supporto, darò il meglio"

Gabry Ponte stacca il biglietto per la finale dello Eurovision Song Contest. L'artista, in rappresentanza di San Marino, ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle di Basilea con Tutta l'Italia, facendo ballare l'intera arena.

E’ stata una gara imprevedibile: Paesi che dagli osservatori erano dati per favoriti non sono passati. E' il caso di Belgio e Cipro. Vanno invece in finale Islanda e Portogallo che erano in zona retrocessione nei pronostici. San Marino nei 15 minuti di televoto ha dato tutto e Gabry Ponte si è guadagnato il posto per la finalissima del 17 maggio. Insieme al Titano passano Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, Estonia, Portogallo e Ucraina. Tra i protagonisti della prima semifinale Lucio Corsi in rappresentanza dell'Italia (in quanto Big5 accede direttamente alla finale) e Tommy Cash con la celebre Espresso Macchiato.

"Grazie a tutti per il supporto. Il voto che avete dato questa sera è stato importantissimo. Sono felice e orgoglioso di essere qua. Darò il meglio anche in finale", è stato il commento a caldo di Gabry Ponte. Soddisfazione del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, intervenuto con un video messaggio dalla Cina: "Complimenti a Gabry Ponte, San Marino è con te. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo: dal Direttore generale di San Marino RTV ai miei collaboratori". "Se Gabry Ponte dovesse vincere - scrive il direttore Roberto Sergio - Rtv San Marino è pronta a organizzare lo Eurovision Song Contest 2026".

Record di ascolti per la prima semifinale, trasmessa in diretta dai canali Rai e da San Marino RTV: su Rai2 evento seguito da oltre 2milioni e 200mila telespettatori, con il 12,2 per cento di share: miglior risultato di sempre per una semifinale del concorso eurovisivo e la vittoria tra le trasmissioni del prime time.

Nel servizio le interviste a Gabry Ponte, al segretario particolare per la Segreteria al Turismo Alan Gasperoni e a Lucio Corsi