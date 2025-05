BASILEA 2025 Eurovision: Gabry Ponte va in finale

Gabry Ponte conquista il posto in finale allo Eurovision Song Contest. L'artista, in rappresentanza del Titano, ha superato con successo la prima semifinale, facendo ballare l'intera arena St. Jakobshalle di Basilea al ritmo di Tutta l'Italia.

"Grazie a tutti per il supporto. Il voto che avete dato questa sera è stato importantissimo - è il primo commento a caldo dell'artista -. Sono felice e orgoglioso di essere qua. Darò il meglio anche in finale". A chi è dedicato l'accesso alla finale? "A tutto il team, prima di tutto - prosegue l'artista - che ha lavorato con me a questo spettacolo, alle ragazze e ragazzi che mi hanno aiutato a mettere in piedi tutto questo, agli amici di San Marino che mi hanno supportato e a tutti i miei fans che hanno votato"



Per San Marino si aprono le porte della finalissima del 17 maggio. Un percorso, è il caso di dirlo, tutto da cantare scatenandosi. Insieme a Gabry Ponte, hanno passato il turno Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, Estonia, Portogallo e Ucraina.

"È la vittoria di un grande gruppo - dichiara Alan Gasperoni, segretario particolare Segreteria di Stato Turismo - cioè il gruppo di Gabry Ponte, della San Marino RTV, la Segreteria di Stato che ha voluto fortemente questo tipo di progetto e che lo insegue da anni. Abbiamo ottenuto quello che volevamo: l'accesso alla finale. Adesso dobbiamo soltanto divertirci, godercela, cantare insieme a Gabry Ponte e al suo staff. Ovviamente il mio pensiero è anche quello del segretario Federico Pedini Amati che, come sapete, è su un aereo per la Cina, ma che è contentissimo e felice di festeggiare questo successo".

Nel video le interviste a Gabry Ponte e al segretario particolare al Turismo Alan Gasperoni

