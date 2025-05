BASILEA 2025 Eurovision, Gabry Ponte verso la finale: "Con gli amici di San Marino una bella squadra" "Non ho l'ossessione della vittoria", spiega il dj che ora è impegnato nelle prove dello spettacolo

Si aprono i giochi per la finalissima dello Eurovision Song Contest. Nella seconda semifinale confermati alcuni dei pronostici: passati, come da previsioni, Austria, Israele e Finlandia, insieme a Lituania, Armenia, Danimarca, Lussemburgo, Lettonia, Malta e Grecia.

Non sono mancati colpi di scena, con l'Australia eliminata 'eccellente', visto che era data per favorita, insieme alla Cechia. Trionfano invece Lettonia e Danimarca che erano. per i bookmakers. in zona retrocessione.

All'arena eurovisiva ora ci si prepara per la finale e si riparte dalle prove dello spettacolo. Appuntamento: sabato 17 maggio dalle ore 21 in diretta su RTV. Svelato l'ordine di esibizione: San Marino sarà penultima, al 25° posto. L'Italia, invece, al 14°.

Gabry Ponte rappresenterà il Titano con la sua Tutta l'Italia. Il dj ha incontrato la stampa. C'è carica nel team dell'artista che si detto non ossessionato dalla vittoria. "Abbiamo voluto seguire la nostra idea - ha affermato, rispondendo alle domande dei giornalisti - quindi abbiamo puntato su una performance che fosse molto rappresentativa di quello che faccio e della storia del pezzo. Non c'è l'ossessione di voler vincere, ma la volontà di rappresentare al meglio il disco e dare qualcosa di vero ai fans".

Poi un passaggio su San Marino. "Se sono qua - dice Gabry Ponte - è grazie agli amici di San Marino. Hanno offerto molto supporto, c'è stato molto entusiasmo e ci hanno aiutato un sacco anche per tutta la fase preparatoria. E' una bella squadra".

Nel servizio le dichiarazioni di Gabry Ponte

