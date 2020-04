Eurovision: gli appassionati, orfani dell'edizione 2020, chiedono ai sammarinesi di votare on line

Un gruppo di appassionati dell'Eurovision Song Contest, non si è rassegnato alla cancellazione dell'evento e ha portato la competizione canora on line. L'obiettivo, scrivono sui social, è onorare il lavoro degli artisti e diffondere positività e unità in un momento di difficoltà: per questo hanno creato la pagina facebook con oltre 7mila like e riunito una giuria professionale formata da ex partecipanti all'Esc, autori e produttori.

Il passo successivo è chiedere ai sammarinesi di votare. "Non vogliamo un voto falsato per San Marino - dicono - per questo chiediamo ai cittadini della Repubblica di far parte della Giuria Demografica che stabilirà il televoto".

Compilando una scheda e votando qui per le canzoni della seconda semifinale.

