Eurovision, i commentatori Gigi Restivo ed Anna Gaspari: "Siamo carichi, sarà un'edizione tutta da ballare"

Nel servizio l'intervista ad Anna Gaspari e Gigi Restivo di Radio San Marino

Saranno Gigi Restivo e Anna Gaspari a commentare, in diretta, le tre serate dello Eurovision Song Contest di Basilea, dal 13 al 17 maggio. Si partirà con la prima semifinale di martedì 13, durante la quale gareggerà San Marino con Gabry Ponte e Tutta l'Italia.

Gli speaker di Radio San Marino sono al lavoro per preparare le dirette. "Siamo carichi per lo Eurovision - dice Gigi - e stiamo studiando, perché ogni anno si impara sempre qualcosa di nuovo". Un pizzico di emozione per Anna Gaspari che debutta al commento della gara eurovisiva. "Sono un po' preoccupata - ammette - essendo la prima volta. Menomale che c'è Gigi vicino a me". Proprio Restivo ha il primato per numero di edizioni commentate. "Quasi mitologica la mia presenza, se ne parlava già ai tempi di Mosè - scherza Restivo - ma lo spirito è sempre giovanile perché lo Eurovision ha questa cifra di divertimento e spettacolo. Invitiamo fin da adesso gli ascoltatori a interagire con noi".

Tv, radio e streaming: diversi i canali attraverso i quali saranno trasmesse le dirette. Le aspettative per quest'anno? "C'è tanta dance. Balleremo molto e sarà sicuramente divertente. Poi lo Eurovision è uno spettacolo magico, pieno di carica, soprattutto per i fan che lo seguono. E sono tanti".

