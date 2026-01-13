Eurovision, il capo delegazione di San Marino Montesi: "Semifinale tosta, ma siamo pronti"

Nel video l'intervista a Denny Montesi, capo delegazione San Marino all'Eurovision

Sull'onda del risultato storico al Junior Eurovision, San Marino si prepara all’Eurovision Song Contest 2026. La corsa entra ufficialmente nel vivo: si è svolto il sorteggio che ha definito la composizione delle due semifinali della 70esima edizione, preceduto dalla tradizionale cerimonia di handover con la città uscente, Basilea. Il contest andrà in scena dal 12 al 16 maggio, data della finale, alla Wiener Stadthalle, Vienna in Austria con eventi diffusi in tutta la città. Trenta delle 35 emittenti in gara sono state distribuite tra la prima semifinale del 12 maggio e la seconda del 14 maggio, quindici Paesi per serata. San Marino è nella prima semifinale, con Georgia, Portogallo, Croazia, Svezia, Finlandia, Moldavia e Grecia; precisamente nella seconda metà con Montenegro, Estonia, Polonia, Belgio, Lituania, Serbia e Israele.

"L'Italia ci può votare, questo non succede sempre nelle semifinali, mentre ricordo che in finale l'Italia può votare per San Marino - commenta Denny Montesi, capo delegazione San Marino all'Eurovision -. Siamo in una semifinale tosta, perché sono tutti i paesi balcani, tutti i paesi del nord Europa, quindi quelli più storicamente legati all'Eurovision. Ce la mettiamo tutta, la squadra è sempre quella del Junior, come delegazione. Adesso siamo molto impegnati sul San Marino Song Contest, la cui finale è il 6 marzo. Speriamo di trovare un artista che ci rappresenti al meglio. Quest'anno siamo circa 42 Paesi, più o meno in linea con l'ultimo anno. Siamo sempre stati in crescita, edizione dopo edizione. Le iscrizioni terminano il 20 gennaio, quindi è probabile che qualche altro Paese si aggiunga. La qualità è molto alta, come sempre. Siamo felici del percorso fatto finora e speriamo di fare bene a Vienna".

L’ordine di esibizione definitivo sarà annunciato entro fine marzo. Da ciascuna semifinale usciranno dieci qualificati che raggiungeranno in finale l’Austria, Paese ospitante e vincitore nel 2025 con JJ e “Wasted Love”, e i Big Five: Francia, Germania, Italia, Regno Unito (manca la Spagna, che si è sfilata assieme ad altri Paesi decidendo di boicottare l'edizione, a causa della partecipazione di Israele). Anche i Paesi già qualificati, però, voteranno: Italia e Germania nella prima semifinale, Austria, Francia e Regno Unito nella seconda.

