CANZONI Eurovision, il rappresentante Uk Sam Ryder a Rtv: "Per me un'occasione unica, celebriamo la musica"

Sam Ryder, rappresentante del Regno Unito all'Eurovision 2022, ci ha raccontato le sue emozioni quando la Bbc, in modo inaspettato, gli ha telefonato per chiedergli di portare la sua canzone 'Space man' sul palco più importante d'Europa.



"Ero molto emozionato - racconta -, perché sono sempre stato un grande fan dell'Eurovision song contest, come la mia famiglia e i miei amici. È così bello che mi sia data la possibilità di far parte di questa pazzesca festa della musica. Ogni anno in questo evento si celebra il canto, gli autori, le performance. Si creano connessioni, l'espressività si acuisce. Eurovision è tutte queste cose bellissime e comprende anche tutte le persone fantastiche che lavorano dietro le quinte e scrivono, mettono assieme e producono queste canzone prima che il pubblico possa sentirle da quel palco. È l'occasione perfetta per stare assieme e condividere il nostro lavoro".

Sulla canzone che porterà all'Esc, Sam Ryder spiega: "E' stata scritta la scorsa estate, quando per la prima volta incontrai Amy Wadge e Max Wolfgang, due artisti. Siamo diventati subito buoni amici e abbiamo lavorato insieme molto spesso. 'Space man' è stata la nostra prima canzone e per scriverla credo ci siano bastati 10 minuti. È stato uno di quei momenti magici in cui la canzone semplicemente ha preso vita. Il tema è apprezzare ciò che abbiamo la fortuna di avere".

Nel video l'intervista a Sam Ryder

