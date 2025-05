Eurovision: l'attesa è finita, pronti a tifare Gabry Ponte

Il collegamento di Mauro Torresi al Tg San Marino

Il momento è arrivato: al via ufficialmente lo Eurovision Song Contest di Basilea. Dalle ore 21 la prima semifinale della gara: Gabry Ponte porta sul palco Tutta l'Italia, in rappresentanza del Titano. 15 i Paesi che gareggeranno nella prima fase della competizione. Cruciale sarà il televoto: l'Italia potrà votare San Marino. Tra i concorrenti della serata anche Tommy Cash, per l'Estonia, divenuto celebre con Espresso Macchiato. Oltre ai concorrenti, nella prima semifinale si esibiranno anche alcuni rappresentanti delle Big 5 che, da regolamento, sono già in finale: Lucio Corsi con Volevo Essere Un Duro per l'Italia e l'artista spagnola Melody. Ci sarà anche la cantante Zoë Më per la Svizzera.

"E' tutto nelle vostre mani - ha affermato Gabry Ponte in un video messaggio social - . Il televoto si aprirà alle 22.30 circa quando tutti ci saremo esibiti e durerà solo 15 minuti. Mettete la sveglia. Per votare dall'Italia sms al numero 4754750, dovete scrivere solo il numero 11, che è il mio numero, oppure online dal sito di Eurovision Song Contest da tutto il mondo. Potete votare fino a un massimo di cinque volte; più votate meglio è. Conto su di voi, portiamo Tutta l'Italia in finale"

Un altro protagonista di questo Eurovision Song Contest è Tommy Cash che ha stregato il pubblico italofono con la sua canzone. "San Marino, vi amo. Non vedo l'ora di essere lì - ha affermato l'artista che rappresenta l'Estonia - e magari fare un concerto, vedere le persone in prima fila, incontrarle in carne ed ossa, vedere la gente pogare mentre suoniamo Espresso Macchiato. Sono molto emozionato, non vedo l'ora di essere a San Marino, ma per il momento ci vediamo qui sul palco. Votate per Tommy"

Un'altra sorpresa di quest'anno è la partecipazione di Senhit che racconterà tutte le curiosità dal backstage, dalle interviste ai cantanti ai momenti di colore, sia in tv che sui social di San Marino RTV.

Nel servizio il messaggio di Gabry Ponte, l'intervista a Tommy Cash e il collegamento con Senhit