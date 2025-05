INTERVISTA EBU Eurovision, l'emozione di Gabry Ponte: "Non vedo l’ora di tornare sul palco per la finale" Intervista al DJ che rappresenta San Marino all'ESC, fra i vincitori delle semifinali con il brano "Tutta l'Italia"

Gabry Ponte si racconta dopo la qualificazione alla finale dell’Eurovision, dove rappresenta San Marino con la canzone Tutta l’Italia, racconta la sua emozione ai microfoni dell'EBU.

Ti sei qualificato per la finale. Come ti senti?

Sono super emozionato. Lo speravo davvero, ma non si può mai sapere... la musica è così imprevedibile! Fino all’ultimissimo secondo eravamo lì a dire: “Dai, dai!”

Sono felicissimo e davvero grato a tutti i fan che mi hanno votato. Un enorme grazie anche al mio team – tutte le ragazze e i ragazzi che hanno lavorato con me per realizzare lo show. È stato un lungo percorso… e un grande lavoro di squadra!



Com’è stato quel momento d’attesa prima di sentire “San Marino”?

Il minuto più lungo della mia vita!



Questa canzone è pensata per grandi folle. Com’è stato sentirla cantare dal pubblico stasera?

È stato incredibile. L’ho vista crescere, dalle prime pre-party fino alla parata a Basilea. E stasera il pubblico era impazzito! Attraverso gli in-ear li sentivo cantare con me… è stato davvero emozionante.



Vuoi mandare un messaggio a chi ti segue da San Marino?

Grazie dal profondo del cuore a tutti i miei amici a San Marino che mi hanno sostenuto e portato fin qui. Un grazie anche a tutti i miei fan italiani per il voto di stasera…

E a tutti gli altri fan da ogni parte del mondo! Sono felice, onorato di far parte di questo show fantastico. E non vedo l’ora di tornare sul palco per la finale!

