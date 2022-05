ESC2022 Eurovision, la prova di Achille Lauro davanti alle giurie considerata "avvincente ed energica" La giovanissima Emma Muscat si esibirà stasera, per Malta, subito prima di San Marino: "La mia canzone parla dell'amore verso se stessi"

Allo Eurovision Song Contest di Torino ieri sera è stato il momento della prova davanti alle giurie per Achille Lauro che rappresenta San Marino, una serata dunque importantissima perché le giurie, da sole, assegnano il 50% dell'intero punteggio che consente poi, eventualmente, di passare alla finalissima di sabato 14 maggio. Il momento più atteso è questa sera, Achille Lauro salirà sul palco per settimo, per la seconda semifinale in diretta. Ieri la sua performance è stata giudicata dagli addetti ai lavori e dagli appassionati "avvincente ed energica". E in effetti ieri abbiamo visto un artista decisamente concentrato, non ha voluto rilasciare dichiarazioni proprio perché totalmente focalizzato sulla performance. Sempre questa sera, subito prima di Achille Lauro, si esibirà la giovanissima Emma Muscat, in rappresentanza di Malta, e l'abbiamo intervistata.

Nel video l'intervista a Emma Muscat, cantante Malta

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: