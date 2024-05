EUROVISION 2024 Eurovision: lo svizzero Nemo trionfa a Malmö, San Marino 14° in semifinale Il Titano riceve 10 punti dalla Spagna e 1 dall'Italia in semifinale, in un Eurovision segnato da tensioni e polemiche

Una vittoria in linea con i pronostici quella della Svizzera, rappresentata da Nemo con “The Code”. Performance da standing ovation per il giovane artista capace di utilizzare stili diversi e convincere il pubblico eurovisivo. Icona della comunità Lgbtq, classe 1999, si è raccontato in questi mesi di Eurovision spiegando di essere una persona non binaria.

"È stata una delle rappresentazioni più queer dell'Eurovision finora ed è fantastico, averne fatto parte è speciale" - è stato il commento a caldo di Nemo pochi istanti dopo la vittoria.

La vittoria al termine di una finalissima che ha tenuto tutti col fiato sospeso, soprattutto per la tensioni fuori e dentro la Malmö Arena, in un’edizione che entrerà nella storia, segnata dalle proteste pro-Palestina per le vie della città e le polemiche per la squalifica dell’artista dei Paesi Bassi, Joost Klein. Fortissima la tensione durante tutta la serata - con contestazioni a Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision.

Sul piano della musica uno show spettacolare. Al secondo posto l’altro favorito, Baby Lasagna (Croazia), capace di infiammare il pubblico e la sala stampa. Terza posizione per l’Ucraina, con Alyona Alyona e Jerry Heil. Fuori dal podio la Francia.

Altro colpo di scena con Israele, da mesi al centro delle critiche - a livello di opinione pubblica - per la partecipazione alla gara. Se con il voto delle giurie nazionali il Paese, rappresentato da Eden Golan, si era fermato in una posizione non incisiva della classifica, con il televoto è balzato direttamente al quinto posto.

Angelina Mango deve invece accontentarsi della settima posizione, ma è stata una delle più amate da pubblico e giornalisti. Tra i brani più acclamati in sala stampa anche Zorra degli spagnoli Nebulossa che, però, tornano a casa con la delusione di essersi piazzati agli ultimi posti della classifica.

Da San Marino 12 punti alla Svizzera e 10 all’Italia. Il Titano, fuori dalla competizione dopo l’eliminazione dei Megara, si è invece piazzato quattordicesimo nella seconda semifinale, non passando il turno, e ha ricevuto 10 punti dalla Spagna, 3 dalla Georgia, 2 dal resto del mondo e 1 dall’Italia.

