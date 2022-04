TALKWALKER Eurovision: Mahmood & Blanco i più discussi sui social, secondo Achille Lauro

Mahmood & Blanco sono i cantanti dell'Eurovision 2022 più chiacchierati, a livello mondiale, con oltre 328.000 conversazioni generate sui social da gennaio ad aprile. Emerge dal monitoraggio di Talkwalker, che misura le conversazioni social e web generate dagli account di aziende, emittenti tv, personaggi, influencer e utenti in termini di presenza e interazioni (engagement) sui social.

Il duo vincitore del Festival di Sanremo si avvicina all'esibizione live come uno dei favoriti per la vittoria, guidando la classifica delle conversazioni social (328.000 conversazioni, share of voice 36,4%) con un sentiment positivo, cioè l'analisi di quello che gli utenti pensano sul cantante, del 32%. Al secondo posto della classifica si piazza Achille Lauro, rappresentante di San Marino, con 149.000 risultati (share of voice 16,6% e sentiment positivo 21%). Al terzo posto si piazzano invece la cantante olandese S10, rappresentante dei Paesi Bassi, con 98.000 mila conversazioni (share of voice 10,8% e sentimenti del 22,6).

Mahmood & Blanco sono ai primi posti anche in Europa e Usa. "Il boom di interazioni social per l'Eurovision è stato il 2021, con un incremento del 61% dell'engagement generato da Facebook, ma soprattutto con quello originato da Instagram passato dalle 156.400 conversazioni del 2020 a 3,1 milioni nel 2021 e di Twitter che dalle 228.500 conversazioni è arrivato a 3,4 milioni.

