Eurovision, "Mai così in alto nelle aspettative dei fans"

Eurivision Song Contest, è partita oggi per Rotterdam la delegazione sammarinese. Domani da Bologna partirà anche Senhit, l'artista italo eritrea che dopo 10 anni tornerà a rappresentare San Marino al concorso canoro internazionale, che inizierà il 18. Lunedì la prima prova sul palco della cantante. Ancora in forse la presenza, accanto a Senhit, del rapper statunitense Flo Rida, che si è detto conquistato dalla carica del brano Adrenalina ma non ha ancora confermato la sua presenza a Rotterdam. Nei giorni scorso l'OGAE, l'organizzazione europea che raccoglie tutti i fans dello Eurovision, ha dato a Senhit un riconoscimento, per avere tenuto alta l'attenzione sull'evento con “Freaky Trip to Rotterdam”. “Mai così alti nelle aspettative dei fan”, ha detto il capodelegazione Alessandro Capicchioni. Nel video la sua intervista

