Eurovision, nella serata di San Marino la sala stampa si lancia nei suoi pronostici

dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

E' la serata più importante per la nostra delegazione, c'è la seconda semifinale di Eurovision, nella quale si esibirà anche Achille Lauro in rappresentanza di San Marino. Una serata talmente importante che l'artista ha deciso di non rilasciare dichiarazioni, ed è per questo che non possiamo mostrarvelo nemmeno oggi. Semifinale con l'imprevisto, soprattutto per Il Volo, trio molto amato dal pubblico di Eurovision che rappresentò l'Italia a Vienna nel 2015: uno dei componenti è risultato positivo al Covid e molto probabilmente si esibirà da remoto, mentre gli altri due saranno regolarmente sul palco. Nel pomeriggio le ultime prove degli Stati in gara prima della diretta. In sala stampa i giornalisti sembrano avere le idee piuttosto chiare su chi andrà in finale.

Nel video le interviste a Cristian Scarpone, Radio Lattemiele; Enrico Picciolo, Eurofestival Italia; Ruben Trasatti, Telesette; Andrea Lattanzi, Libertas.sm