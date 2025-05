Eurovision: prima semifinale per Gabry Ponte, i pronostici dei giornalisti

Il collegamento dal TG San Marino delle 14

Manca veramente poco e si aprirà la gara allo Eurovision Song Contest. Questa sera, a Basilea, la prima semifinale con Gabry Ponte per San Marino, in diretta su Rtv a partire dalle ore 21, con il commento di Gigi Restivo ed Anna Gaspari.

Mattinata di calma apparente all'Arena, con l'arrivo degli artisti in vista delle prove pomeridiane. La sala stampa si è piano piano popolata, ma il pienone è atteso per la sera quando partirà ufficialmente lo Eurovision 2025. 15 i Paesi che saliranno sul Palco per la prima fase della competizione. Cruciale sarà il televoto: l'Italia potrà votare San Marino. Tra i concorrenti della serata anche Tommy Cash, per l'Estonia, divenuto celebre con Espresso Macchiato.

Oltre ai concorrenti, nella prima semifinale si esibiranno anche alcuni rappresentanti delle Big 5 che, da regolamento, sono già in finale: Lucio Corsi con Volevo Essere Un Duro per l'Italia e l'artista spagnola Melody. Ci sarà anche la cantante Zoë Më per la Svizzera: Paese ospitante che, quindi, accede di diritto alla finalissima di sabato 17 maggio.

Ieri sera le prove delle giurie con il pubblico in arena. Feedback positivi per Gabry Ponte che, con Tutta l'Italia, ha fatto scatenare il pubblico. Un artista abituato ai grandi concerti negli stadi. E l'atmosfera durante l'esibizione è proprio quella: carica, pezzo coinvolgente e il coro gli spettatori. Tra i giornalisti musicali italofoni che hanno assistito alle prove alcune critiche relative alla resa vocale sul palco, ma nel complesso osservatori soddisfatti per la performance.

Nel servizio le opinioni e i pronostici di Filippo Baglini (London ONE Radio) ed Emanuele Lombardini (Eurofestival News)