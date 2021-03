ESC2021 Eurovision: San Marino aprirà la serata. Non era mai successo prima

Eurovision Song Contest 2021, è ufficiale il running order delle due semifinali del 18 e 20 Maggio a Rotterdam, Olanda. San Marino, lo ricordiamo, partecipa alle seconda semifinale del 20 e aspira alla finale del 22, sarebbe la prima volta che nella storia un microstato infila due qualificazioni consecutive. Mentre gli olandesi sono in piena preparazione della edizione più difficile della storia, l'EBU ha appena ufficializzato l'ordine del palco eurovisivo. San Marino aprirà la seconda semifinale, sarà dunque il primo dei 17 Paesi che si contenderanno una dei dieci posti da finalisti. Non era mai successo prima.

"E' una bellissima notizia" commenta il capodelegazione Alessandro Capicchioni. "Abbiamo spesso detto che salire sul palco per ultimi aiuta il televoto ma questo è un anno particolare e noi abbiamo uno show particolare". Marco Vannuzzi, vice capodelegazione: "siamo felici di sapere che la EBU dà alla Repubblica di San Marino il compito di aprire le danze della serata. E' un grande onore per noi, è una conferma che segue il grande successo di Senhit e della sua Adrenalina, senza dimenticare il grande lavoro fatto dal direttore artistico Luca Tommassini". "Come delegazione siamo onorati di sapere che la EBU ripone in noi una grande aspettativa e siamo sicuri che Senhit riuscirà ad infiammare i telespettatori di tutto il mondo. Sarà un inizio di serata 'adrenalinico'!", continua Capicchioni. A poco più di un mese dall'inizio del concorso, San Marino è decimo nelle scommesse, posizione mai occupata in nessuna delle partecipazioni precedenti.





