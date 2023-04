Eurovision San Marino: online il video di "Like an animal" dei Piqued Jacks

"Balliamo nella giungla dei nostri istinti animali", con queste parole i Piqued Jacks, rappresentanti di San Marino all'Eurovision Song Contest 2023, presentano il music video di "Like an animal", a lungo atteso dai fan. La performance vede la band, con un look che richiama i tennisti degli anni '80, scatenarsi in un inedito balletto sulle note della canzone. Diretto da Crooner Films, il video vede la partecipazione della ballerina Claudia Bentrovato e di Vicenzo Durso.

I Piqued Jacks si esibiranno a Liverpool nella seconda semifinale dell'ESC l'11 maggio, dove si contenderanno l'accesso in finale con altre 15 nazioni.