ESC2026
Eurovision: San Marino partecipa alla prima semifinale, assieme all'Italia
A Vienna, sono stati sorteggiate le posizioni nelle semifinali dei 35 broadcaster che parteciperanno all'Eurovision Song Contest, dal 12 al 16 maggio 2026.
San Marino prenderà parte alla prima semifinale (nella seconda metà), assieme a Italia, Germania, Georgia, Portogallo, Croazia, Svezia, Finlandia, Moldova, Grecia, Montenegro, Estonia, Polonia, Belgio, Lituania, Serbia e Israele.
L'Italia potrà quindi votare per San Marino.
[Banner_Google_ADS]