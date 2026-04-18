NOVITÀ SOCIAL Eurovision: Senhit e Boy George insieme per le prove di Superstar In una clip sui social i due artisti lavorano alla performance. Manca pochissimo, intanto, all'atteso pre-party di Londra

Senhit e Boy George di nuovo insieme per le prove di Superstar, in vista della partecipazione allo Eurovision Song Contest di maggio a Vienna. San Marino gareggerà nella prima semifinale del 12 maggio, insieme ad altri 14 Paesi. Per l'occasione, anche il pubblico italiano potrà votare. Da tempo la cantante è alle prese con la preparazione della performance, in un vero e proprio tour de force per l'Europa, tra promozione della canzone e numerosi pre-party. Show, questi ultimi, che rivestono una particolare importanza in vista del contest eurovisivo, per far conoscere il pezzo ai fan di ogni Paese.

Pubblicate, su YouTube, le immagini del backstage dell'incontro tra Senhit e Boy George a Las Vegas, dove il cantante britannico – icona degli anni '80 - era impegnato in un tour con i Culture Club. Nel video i due musicisti parlano di Eurovision, di musica, di collaborazione e crescita artistica. Intanto, si avvicina uno degli appuntamenti più attesi: il pre-party del 19 aprile a Londra, la più grande festa a tema Eurovision nel Regno Unito e considerata una delle più importanti. Il countdown, quindi, è iniziato.

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