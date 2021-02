Eurovision: Senhit, presto l'annuncio del brano sammarinese, dall'8 marzo disponibile in digitale

Cresce l’attesa per l’annuncio del brano che Senhit, in rappresentanza della Repubblica di San Marino, porterà sul palco di Rotterdam a maggio prossimo, brano che sarà disponibile in digitale dall’8 marzo. San Marino RTV è guidata per il dodicesimo anno dall’esperienza di Alessandro Capicchioni. Mentre lo staff artistico è capitanato dal direttore creativo Luca Tommassini. Intanto prosegue il progetto #FreakyTripToRotterdam, il tour nella storia delle canzoni di Eurovision con le cover di alcuni dei brani più rappresentativi delle varie edizioni.