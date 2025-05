Eurovision: soddisfazione per la seconda prova di San Marino, in attesa del Turquoise Carpet di domenica 11 maggio

"L'Eurovision ha dei ritmi frenetici e molto ben sincronizzati", ci spiega il Capo Delegazione Alessandro Capicchioni - "La EBU deve garantire lo stesso tempo ad ogni Paese in gara, quindi le prove sono serratissime, ma ben diluite nella prima settimana di permanenza". La delegazione sammarinese si definisce soddisfatta del secondo round di prove di "Tutta l’Italia", il brano con cui Gabry Ponte rappresenterà la Repubblica del Titano al contest musicale internazionale più antico al mondo.

"Con i nuovi elementi introdotti e gli accorgimenti supplementari apportati, il salto di qualità tra la prima e la seconda prova è evidente", continua Capicchioni - "Sarà un bello spettacolo televisivo, lo staging è molto dinamico, ci sarà da divertirsi".

Adesso gli occhi sono puntati su domenica 11 maggio, giorno del Turquoise Carpet, in cui sfileranno i 37 artisti in gara quest’anno. Seguirà il celebre Opening Party, per aprire ufficialmente la colorata settimana eurovisiva.