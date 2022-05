EBU Eurovision Song Contest: 161 milioni di spettatori per l'edizione di Torino

L'’EBU – European Broadcasting Union – ha reso noti i dati relativi ad ascolti e coinvolgimento online per quanto riguarda l’Eurovision 2022 di Torino. I tre show hanno raggiunto 161 milioni di spettatori su 34 mercati provvisti di misurazione dell’audience (mancano i dati di Albania, Azerbaigian, Croazia, Israele, Malta, Montenegro, Macedonia del Nord, San Marino e dell’Ucraina), con un aumento di 7 milioni rispetto al 2021 negli stessi territori.

Da questo conteggio, si legge in una nota, sono stati esclusi i dati di Russia (che non è più membro EBU).

Tra i giovani, l’audience è salita del 3% rispetto allo scorso anno, attestandosi al 56,2%. L’Italia è il Paese che più di tutti ha aumentato i propri dati di share, con un guadagno del 53% sul 2021, con la finale che ha ottenuto 6,5 milioni di spettatori e il 41,9% di share. Il dato complessivo più elevato rimane quello dell’Islanda, al 96,4%. Altissimi anche i dati di Norvegia (89,1%), Svezia (81,4%) e Finlandia (72,1%), mentre superano il 50% di share Armenia, Belgio (VRT fiamminga), Danimarca, Estonia, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Proprio tra i sudditi della Regina Elisabetta c’è stato un aumento importante, fino a 8.9 milioni di spettatori, il che significa che quello britannico è il Paese che ha avuto il più alto indice di audience in termini numerici. Superata la Germania, che da 11 anni deteneva questo record.

