MUSICA Eurovision Song Contest 2022: a San Marino prosegue la selezione degli emergenti Il giurato Mimmo Paganelli: "Cerchiamo il talento, non solo un bella canzone".

Da oggi all'11 gennaio al Teatro Titano di San Marino Città la seconda sessione delle selezioni per la categoria “emergenti” del concorso “Una voce per San Marino” da cui uscirà l'artista che rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2022.

“Un regalo essere qui, un sogno” dice Joao Paulo, portoghese di origini brasiliane. Nel 2017 ha sfiorato l'accesso all'Eurovision, superato in finale nel suo paese solo da Salvador Sobral che poi ha vinto la manifestazione. Nel concorso 'emergenti' si esibisce con Miguel. Anche Federica Ebiuwa Russo, di Civitanova Marche, ha già tentato l'Eurovision: “In passato ho partecipato per una selezione in Romania. Ora c'era un'occasione più vicina, qui a San Marino, e l'ho colta al volo. È un obiettivo che inseguo da qualche anno”.

Circa 500 le iscrizioni alla sezione “Emergenti” del concorso "Una voce per San Marino", che restano aperte fino all'8 gennaio, mentre le selezioni proseguono fino all'11. Ne resteranno solo nove per la finale del 18 febbraio: “Cerchiamo il talento, non solo un bella canzone – commenta il giurato Mimmo Paganelli, produttore discografico - Cerchiamo l'artista, il cavallo di razza. Abbiamo appena cominciato e la partenza è buona”.

Artisti da tutta Italia e dal mondo ma anche da San Marino: “Una piacevole sorpresa il livello degli artisti sammarinesi che è buono, sta crescendo – dichiara il capoedelegazione Esc 2022 per San Marino Alessandro Capicchioni – e ne siamo veramente contenti”. La gran finale è in programma il 19 febbraio e a contendersi l'accesso all'Eurovision di Torino di maggio, in rappresentanza di San Marino, ci saranno i nove finalisti emergenti e nove big chiamati dalla Media Evolution.

