Eurovision Song Contest 2023: in diretta il sorteggio delle semifinali.

A partire dalle 20, su San Marino Rtv ci collegheremo con Liverpool per l'estrazione dei Paesi partecipanti e la loro collocazione in semifinale. Sapremo così se San Marino si esibirà nella prima semifinale del 9 maggio, oppure nella seconda dell'11 maggio. A condurre la serata saranno AJ Odudu and Rylan. Mentre negli studi di San Marino Rtv il capodelegazione Alessandro Capicchioni ed Eddy Anselmi.

Quest' anno i ‘Big Five’ (Francia, Germania Italia, Spagna e Regno Unito) sono automaticamente qualificati per la finale. A loro si aggiunge l'Ucraina che ha vinto l'Eurovision 2022.



