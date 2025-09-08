Eurovision Song Contest 2025: San Marino c'è. Martina Crv in gara allo Junior

La decisione arriva dopo le recenti discussioni sul sistema di votazione ritenuto penalizzante per i piccoli Stati, con l'auspicio di San Marino Rtv per una revisione futura del regolamento, a garanzia di equità e rappresentatività per tutti i Paesi. JESC 2025: la giovane artista Martina Crv rappresenterà i colori del Titano in Georgia



Il Titano ha la sua piccola stella: il prossimo 13 dicembre, Martina Cervellin, in arte Martina Crv, brillerà al Junior Eurovision Song Contest 2025 di Tbilisi, portando alti i colori dell'antica Repubblica. Salirà sul palco georgiano con il brano, “Beyond the stars”, capace di metterne in risalto le spiccate doti di interprete e musicista. 12 anni, chitarra e voce che trasmettono passione e maturità, la giovane artista ha partecipato al Tour Music Fest 2024, concorrendo fino alla finalissima europea a San Marino e aggiudicandosi il titolo della categoria Best European Junior Singer 2024. Nell'occasione ha ottenuto anche una menzione speciale dal Maestro Beppe Vessicchio. Nel 2023 ha, inoltre, partecipato come concorrente al programma RAI, “The Voice Kids” arrivando alle semifinali.

Attraverso il JESC, la Repubblica del Titano rafforza il proprio profilo culturale e diventa protagonista attiva nel panorama musicale europeo, puntando sul talento giovanile. Martina Crv è stata scelta dopo aver superato una fase di selezione tra giovani cantanti, coordinata da San Marino Rtv nel mese di agosto. L'adesione del Titano al Junior Eurovision 2025 era stata, infatti, annunciata il 26 luglio scorso in conferenza stampa dal Direttore Generale, Roberto Sergio. Una partecipazione in continuità con gli anni precedenti e in linea con la propensione dell'emittente di Stato sammarinese a mantenere un dialogo attivo con l'EBU - European Broadcaster Union.

È, dunque, tempo di sciogliere le riserve: San Marino parteciperà anche all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. “Abbiamo comunicato oggi ad EBU la nostra adesione – conferma il DG di Rtv, Sergio -, al netto delle recenti discussioni, sorte con spirito costruttivo, sulle criticità legate al sistema di votazione e al trattamento 'penalizzante' riservato ai piccoli Stati partecipanti; ma rimarcando al contempo l'auspicio che l'EBU possa valutare revisioni e miglioramenti futuri volti a garantire maggiore equità e rappresentatività a tutti i Paesi, indipendentemente dalla loro dimensione o dal bacino di voti”.

Ora, siglato l'accordo triennale tra Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Rtv e Media Evolution, si riparte con il San Marino Song Contest. Cambiano le modalità, prevedendo due semifinali in diretta, sul modello Eurovision, e una finale sempre in diretta, da cui uscirà l'artista che rappresenterà il Titano in Austria. L'amministratore unico di Media Evolution, Denny Montesi è stato nominato nuovo Head of Delegation all'Eurovision e sarà affiancato, in veste di Ambassador, dalla cantante sammarinese Valentina Monetta, per quattro volte sul palco europeo più ambito e tuttora molto amata e seguita dagli Eurofans.



Nota stampa di San Marino RTV







