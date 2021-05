Eurovision Song Contest: per Senhit e 'Flo Rida' è il "D-Day"

Su 17 concorrenti in gara nella seconda semifinale di questa sera solo 10 potranno proseguire il cammino verso la gran finale di sabato e Senhit, con il “featuring” di 'Flo Rida', ha tutte le carte in regola per superare la selezione. La stampa specializzata, dopo la 'prova' giuria di ieri sera, non ha dubbi: “Il piccolo stato all’interno dell’Italia – scrive il sito “eurofestivalnews” - è riuscito a tirare fuori la miglior esibizione di sempre nella sua storia eurovisiva”.

Le immagini della performance sul palco sono sotto 'embargo', in attesa della semifinale e del televoto di questa sera, ma già prima di salire sul palco le buone sensazioni erano palpabili. Appena fuori dal camerino Senhit e 'Flo Rida' sono stati accerchiati dai giornalisti e dalle telecamere che li hanno seguiti lungo il tragitto fino al “check point” nei pressi del palco. Senhit è raggiante e sorridente, Flo Rida è concentrato e determinato. Sembra un boxeur - nel suo caso un peso massimo - che si dirige verso il ring prima di un match importante.

La performance, di fronte al pubblico dell'Ahoy Arena, è pressoché ineccepibile. Tutto, compresa la coreografia dei ballerini, funziona come da programma e la reazione del pubblico e della 'delegation bubble' – e cioè la zona riservata agli staff degli artisti in gara – ne è la chiara testimonianza. Lo staff, con la direzione artistica di Luca Tommassini rientra in albergo, poco prima di mezzanotte, con il morale alto.

Oggi alle 15: 07 c'è la “dress rehearsal 3”, l'ultima prova, senza pubblico, poi questa sera alle 21:07 la vera e propria semifinale con il televoto e il verdetto. O dentro o fuori.

Intanto è risultato positivo al covid 19 Duncan Laurence, il vincitore olandese dell'Eurovision Song Contes 2019, che avrebbe dovuto esibirsi fuori gara durante la finale di sabato. La sua esibizione in presenza sarà dunque annullata ma non è esclusa una eventuale performance da remoto o un video pre-registrato.