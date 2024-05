ESC2024 Eurovision: squalificato Joost Klein dell'Olanda. La replica: "Decisione sproporzionata" L'EBU in una nota ufficiale parla della denuncia presentata da un membro femminile della troupe di produzione sulla quale sta indagando la polizia

A Malmö è il giorno della finalissima: tra poche ore sarà decretato il vincitore dell'Eurovision Song Contest, in un'edizione ricca di tensioni, sia sul fronte geopolitico, con continue manifestazioni in strada degli attivisti pro-Palestina, sia all'interno della manifestazione.

Il cantante dei Paesi Bassi, Joost Klein con "Europapa" è stato squalificato. L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. La polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da un membro femminile della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. - A scriverlo è l'EBU in una nota ufficiale e sgombera il campo sulle voci che sono circolate in questi giorni - Mentre il processo legale fa il suo corso, non sarebbe appropriato per lui continuare a partecipare al concorso. Vorremmo chiarire che, contrariamente a quanto riportato dai media e alle speculazioni sui social network, questo incidente non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione. Manteniamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti inappropriati durante il nostro evento e ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro a tutto il personale del Contest. Alla luce di ciò, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro della squadra è considerato una violazione delle regole del Concorso.

Dato che le giurie nazionali avevano assegnato i loro voti nella serata delle prove di ieri, l'organizzazione è dovuta intervenire per spiegare come verranno rimodulati ora i voti e quali cambiamenti saranno necessari nella scaletta della diretta che partirà questa sera alle 21.00 (diretta su San Marino Rtv: 831 dtt, 520 Sky, 93 Tivùsat e in streaming). "Tutti i concorrenti mantengono il proprio numero nell'ordine di corsa ufficiale. Non ci sarà NESSUN brano nella posizione numero 5. - Scrive l'Eurovision nelle sue pagine ufficiali - I risultati della giuria sono stati ricalcolati in modo che l'Olanda non riceva alcun punto. Gli spettatori nei Paesi Bassi possono ancora votare nella finale e il risultato della giuria olandese è ancora valido. L'Olanda non apparirà nel tabellone".

Nel tardo pomeriggio arriva la replica della tv olandese. "Abbiamo preso atto della squalifica da parte dell'EBU. AVROTROS ritiene la squalifica sproporzionata ed è scioccato dalla decisione. Si è verificato un incidente dopo lo spettacolo di giovedì scorso. Contrariamente agli accordi chiaramente presi, Joost è stato filmato quando era appena sceso dal palco e doveva correre in camerino. Joost ha ripetutamente indicato che non voleva essere filmato. Questo non è stato rispettato. Ciò ha portato a un movimento minaccioso da Joost verso la telecamera. Joost non ha toccato la donna della telecamera. Ieri e oggi ci siamo consultati ampiamente con l’EBU e abbiamo proposto diverse soluzioni. Tuttavia, l'EBU ha comunque deciso di squalificare Joost Klein. AVROTROS ritiene la sanzione molto pesante e sproporzionata. Siamo molto delusi e sconvolti per i milioni di fan che erano così emozionati per stasera. Ciò che Joost ha portato in Olanda e in Europa non sarebbe dovuto finire così".



Tornando alla musica, è sfida a tre, al momento, a livello di pronostici, per la vittoria: in testa, secondo gli addetti ai lavori, ci sono Nemo (Svizzera), Eden Golan (Israele) e Baby Lasagna (Croazia).

As a result of no participation from the Netherlands in the Eurovision Song Contest Grand Final the following will take effect:



All contestants keep their number in the official Running Order. There will be NO song in position number 5.



The jury results, received after Dress…

Foto Gallery

I più letti della settimana: