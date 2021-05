Eurovision, un riconoscimento per Senhit L'organizzazione dei Fan dell'Eurovision ha dato un riconoscimento alla cantante che rappresenterà san Marino per avere tenuto alta l'attenzione sulla kermesse con “Freaky trip to Rotterdam”

A pochi giorni dalla partenza per Rotterdam l’emozione di Senhit esplode davanti a un riconoscimento che premia mesi di impegno. Ed è la la presidente della sezione italiana dell'OGAE, l'organizzazione europea che raccoglie tutti i fans dello Eurovision Cristina Giuntini, a spiegare le motivazioni che li hanno uniti nel premiare sia la cantante che rappresenterà San Marino all'Eurovision che il coreografo Luca Tommasini, collegato da remoto. Con “Freaky trip to Rotterdam” i due artisti hanno reinterpretato ogni mese brani storici della kermesse, tenendo alta l'attenzione sull' evento.

Un percorso che è stato l'ostinata volontà di andare avanti, un viaggio cui il dolore dovuto della rinuncia della canzone 2020 ha dato profondità e spessore. Lunedì ci saranno le prime prove. All'emozione per la partenza e alla sorpresa per la premiazione si mescola la gratitudine per la possibilità di esibirsi davanti al pubblico Dopo 10 anni Senhit torna su quel palcoscenico. Cambiata, Così come è cambiato il mondo. Rimane lo stesso entusiasmo, una voglia di farcela più consapevole.

Nel video l'intervista a Senhit



