EVENTI EMILIA Evadere da scuola col cine “Cinevasioni.edu 2025” festival del cinema alla III edizione come libertà, cura e formazione, dallo Spazio Bianco del DumBo esce dalle sale ed entra in ospedali, carceri e scuole bolognesi, grazie a oltre 1000 ragazzi

Il tema prende spunto da una canzone di Loredana Bertè: NON SONO UNA SIGNORA (la cantante ha inviato un videomessaggio ai partecipanti) dove una giovane donna non lascia ad alcuno il compito di collocarla nella società. Questo vale per tutti i soggetti della rassegna (malati, carcerati, diversi) a partire dalle studentesse. Emancipazione principalmente al femminile e di genere in senso allargato contro ogni tipo di violenza non solo fisica. Temi urlati e pure sofferti e mormorati per amore come fa ancora oggi Loredana nelle sue esibizioni popolari anche sui social. “Donne si diventa” secondo Simone de Beauvoir (e la Bertè) figurarsi per le ragazze delle 20 scuole di Bologna che portano fuori dalle sale il cinema per diffonderlo nelle periferie esistenziali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: