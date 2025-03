Eventi, Centro Sociale Sant'Andrea: “I Care Giubileo della Speranza” In collaborazione con la Diocesi San Marino-Montefeltro, media partner “Il Montefeltro”. Per vivere il Giubileo a 360°

Per diffonderne il messaggio giubilare, dal tema “Pellegrini di Speranza”, attraverso più canali e ambiti dalla cultura alla solidarietà in un Giubileo da vivere a 360 gradi:

“Abbiamo preso come spunto proprio la frase di don Lorenzo Milani – spiega Matteo Tamagnini del Centro Sociale Sant'Andrea - I care Giubileo, un favoloso motto: mi interessa tutto. A 360 gradi vuol dire che tutto quello che è umanamente possibile abbiamo cercato di metterlo in moto”.

Teatro, musica, cinema incontri, culmine nel pellegrinaggio a Roma del 10 e 11 maggio. Calendario al via sabato 15 marzo, alle 21: “Iniziamo con uno spettacolo teatrale, “Maria e Marta”, sabato all'Auditorium Little Tony di Serravalle. Due personaggi molto significativi del Vangelo – spiega Tamagnini - che in qualche maniera riguardano anche noi oggi, nel senso che i loro dubbi, le loro perplessità, il loro modo di atteggiarsi nella vita riguardano anche noi. In concomitanza, anche pittura, con la personale di Caterina Ceccoli, “Stupore, realtà, infinito”. Il 20 marzo, invece, saremo alla Sala Montelupo, con due esperti di Giubileo - i coniugi Lanzi di Bologna - che ci faranno capire come il Giubileo ha inciso nella cultura dei popoli, nella vita, nella cultura, nell'arte, nel camminare”.

Serie di eventi che il Centro Sociale Sant'Andrea dedica a Don Peppino, “che ci ha educati – dicono – ad interessarci di tutti gli aspetti della della vita per testimoniare la bellezza dell'essere cristiani.

Nel video, l'intervista al Presidente del Centro Sociale Sant'Andrea, Matteo Tamagnini

