Eventi: il racconto musicale di Lorenzo Kruger al Bruno Reffi, sabato è ancora Ace Jazz Festival Prosegue con nuovi appuntamenti l'estate culturale sammarinese

Con la musica di Lorenzo Kruger, voce e autore dei Nobraino, si chiude il mese di luglio per la rassegna Copertina. Più di mille concerti, sei dischi e personaggio della cultura italiana, l'artista ha accompagnato, in musica, il pubblico al Campo Bruno Reffi in un percorso fatto di momenti parlati, passaggi sonori e riflessioni. Ma gli appuntamenti non si fermano qui, perché Copertina torna domani sera con il gusto e il cinema. Alla Cava dei Balestrieri cena all'aperto con prodotti del territorio e piatti tradizionali rivisitati, poi la proiezione del film di animazione “La spada nella roccia”.

Ma prima di questo appuntamento domenicale che concluderà il weekend, sabato pomeriggio a partire dalle 18,30 torna l'Ace Jazz Festival e i suoi concerti “a bassa densità”. Alla Porta San Francesco Aldo Zangheri & Monica Micheli duo - viola e arpa - con musica classica dal Seicento all'Ottocento fino al pop e alle colonne sonore. Nell'area verde di Contrada dei Fossi la performance di Paolo Beccari e Omar Bologna, voce e armonica e chitarra, con un repertorio che spazia dal blues ai grandi classici del passato.



