Eventi: ultima giornata per "Mi Gusto", attesa per il concerto con Maurizio Solieri alla Cava dei Balestrieri

Nel video l'intervista a chitarrista Maurizio Solieri

Diversi gli appuntamenti di questo weekend che coincide con la MotoGP. Oggi ultima giornata di "Mi Gusto": il festival dedicato alle prelibatezze del territorio e internazionali, tra stand, ristoranti e bar. Una manifestazione attiva da sette anni, tra enogastronomia e musica, con i live e i dj set in via Eugippo e in piazza della Libertà. A proposito di musica, è tutto pronto per il concerto di Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi.

Il concerto dell'artista, che suonerà con gli Arcano nello show tributo a Vasco questa sera alle 21,30 alla cava dei Balestrieri, è stato anticipato da una conferenza stampa proprio davanti al palco. Presenti i segretari di Stato al Turismo e allo Sport, Pedini Amati e Lonfernini. Il responsabile del Turismo si è soffermato sul "bisogno di rinascita" del Paese dopo l'emergenza virus: da qui gli eventi che hanno caratterizzato l'estate. La Repubblica "ha reagito molto bene", ha affermato Lonfernini, ripercorrendo il momento particolare attraversato. In chiusura un augurio al bassista di Vasco Rossi, Claudio Golinelli, detto "Il Gallo", che ha subito un trapianto di fegato.

Nel video, l'intervista al chitarrista Maurizio Solieri