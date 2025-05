“Evolution Forum Day – San Marino Edition”: parole chiave impegno, visione e territorio

“Sono veramente felice, perché da orgogliosamente sammarinese organizziamo all'anno centinaia di giornate in giro per l'Italia; poterlo fare nel nostro territorio, a casa nostra, è per me davvero un orgoglio”: così Simona Fantini, General Manager di Evolution Forum. A corollario di un'intera giornata, che ha visto riunito il gotha dell'imprenditoria locale - e non solo -, la consegna del premio “Impresa Titanica”: primo di una lunga serie nelle intenzioni degli organizzatori; avendo una valenza a suo modo pedagogica.

Da qui il riconoscimento ad una gloria dello sport sammarinese come Manuel Poggiali; ha parlato dell'importanza di essere cresciuto nella “Terra dei Motori”, delle amicizie, dell'orgoglio di portare la bandiera del Titano nel Mondo. Premiato anche l'AD di Dallara Automobili e Presidente di MotorValley Andrea Pontremoli. Fra i manager più importanti d'Italia; il suo intervento ha stregato la platea, partendo da una critica radicale ad una certa attitudine passiva.

Da qui una domanda – che è insieme un approccio esistenziale: “con quello che ho, cosa posso fare per rendere il mio territorio più competitivo?”. Citato il progetto “Parma io ci sto!”: varato insieme ad altri imprenditori di spicco e cresciuto esponenzialmente. Obiettivo attrarre investimenti e talenti tramite il sostegno a progetti nei settori più disparati. E con ciò creando un ecosistema favorevole alle aziende; non a caso pare si sia definito “un egoista a lungo termine”.

Momento clou di un simposio – il suo speech - pensato proprio per ispirare, formare e connettere la parte più attiva della società. Sulla ricerca di valori comuni, e la necessità di fare squadra, si sono soffermati nel corso del Forum il suo ideatore – Gianluca Spadoni -, e il “padrone di casa” Emanuel Colombini; che ha allargato le sue riflessioni al “percorso evolutivo” di San Marino: che da “mezzo paradiso fiscale” - ha detto – ha imboccato un percorso di trasparenza.

Un “Paese amico di chi fa impresa”, ha detto; pur essendovi sfide ancora da affrontare. Sollecitata allora velocità nella realizzazione dei progetti, e chiarezza nel definire le scelte strategiche per attrarre investimenti, “magari in settori come l'intelligenza artificiale”.

