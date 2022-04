Ex studenti donano volumi Treccani alla scuola superiore

Diplomati da neppure un anno, erano membri dell'Associazione Studentesca e hanno deciso di investire i fondi residui acquistando materiale didattico prezioso per le scuole che hanno frequentato per 5 anni. La biblioteca delle superiori si arricchisce con i Volumi della “Treccani dei Ragazzi” e della Lingua Italiana. Un valore insieme simbolico e concreto, proprio da parte di chi ha vissuto gli ultimi anni del Liceo condizionato dalle limitazioni dettate dal Covid, segno così ancor più denso di consapevolezza e attaccamento, nonché di quanto la realtà dell'Associazione Studentesca sia vitale nell'interpretare le istanze degli studenti. Filo rosso che lega alla scuola nel tempo, anche nella importante donazione di un ex studente, divenuto professionista e ora in pensione, vuole restare anonimo, ma al suo Liceo dona rari volumi dedicati a musei e monografie delle città d'arte.

Nel video, le interviste a Matteo Dappozzo, ex Presidente Associazione Studentesca e al Dirigente delle Scuole Superiori, Giacomo Esposito