Expo 2020 Dubai: anche San Marino partecipa alla Giornata internazionale della donna

#Break the Bias, abbatti i pregiudizi. Sul palco di Expo Dubai sono salite cantanti da tutto il mondo, dalla Norvegia al Sudan, da Cuba all'India, per il primo Festival musicale femminile del Medio Oriente. Un linguaggio universale come la musica per portare, in primo piano, la voce delle donne, combattere gli stereotipi e le discriminazioni, promuovere la parità di genere e l'inclusione. Si sono aperte così le numerose iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale della donna, alla quale ha preso parte anche San Marino, padiglione quasi tutto al femminile.

Una dichiarazione simbolica, quella che i commissari e lo staff dei diversi padiglioni sono stati invitati a pronunciare ad alta voce, in un video trasmesso per tutta la giornata sugli schermi di Expo. Un messaggio semplice, ma forte nel suo effetto, perché arriva dai Paesi di tutto il mondo, uniti pur nelle loro differenti tradizioni, religioni e storie.

Expo Dubai è stata la prima esposizione universale ad ospitare un Padiglione delle Donne, spazio per raccontare le figure femminili che nella storia hanno contribuito al progresso della società, e per evidenziare tutte le sfide che devono ancora affrontare. "Spero che questo padiglione possa servire da esempio per altre esposizioni - ha sottolineato Hind Alowais, vicepresidente del dipartimento dei partecipanti internazionali ad Expo – per assicurare che le questioni femminili siano sempre al centro del dibattito".

Nel video Sara Conti, Manager vendite padiglione San Marino e Margherita Albertini, volontaria padiglione San Marino



Elisabetta Norzi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: