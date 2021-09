Expo 2020 Dubai: atterrati i primi 13 volontari del Padiglione di San Marino

Sono atterrati a Dubai nella notte, i primi tredici giovanissimi volontari del Padiglione di San Marino. Con un po' di emozione e molto entusiasmo, la loro avventura è cominciata.

Impegnati all'Expo fino al 31 dicembre, dopo qualche giorno per ambientarsi nel deserto, le temperature qui sono ancora molto elevate, si metteranno subito al lavoro: il loro compito sarà quello di accogliere i visitatori e orientarli all'interno del Padiglione, tra il Tesoro di Domagnano, la storia, il turismo e il sistema Paese di San Marino.

I 25 ragazzi selezionati, i primi tredici impegnati fino a Capodanno e gli altri, per il secondo turno, fino alla chiusura di Expo, il 31 marzo, hanno dovuto superare diversi step per essere scelti: colloqui motivazionali, psicoattitudinali e test di inglese. Nei prossimi giorni, prenderanno confidenza con il sito espositivo, seguiranno un training e daranno una mano ad ultimare i preparativi in vista del giorno dell’inaugurazione del Padiglione, il primo di ottobre.

Intanto oggi è stato annunciato che sarà la voce di Andrea Bocelli ad accompagnare la cerimonia di apertura di Expo, in programma la sera del 30 settembre, affiancato dalla popstar britannica Ellie Goulding, dal pianista cinese Lang Lang, da Angelique Kidjo quattro volte vincitrice del Grammy e da Andra Day, attrice, cantante e vincitrice del Golden Globe. Definito dagli organizzatori un "big bang", lo spettacolo, a invito strettamente personale, è co-curato e co-prodotto da Franco Dragone, direttore creativo del Cirque du Soleil, e da Scott Givens, pluripremiato creatore di grandi eventi live internazionali, come quelli delle Olimpiadi.



Lo spettacolo si terra' ad Al Wasl Plaza, cuore di Expo, poco distante dal Padiglione di San Marino, all' interno della mega cupola, che di notte si trasforma in uno schermo a 360 gradi per offrire al pubblico un'esperienza totalmente immersiva.

Elisabetta Norzi

