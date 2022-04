EXPO Expo 2020 Dubai si è conclusa: Pedini Amati, "Ci siamo fatti conoscere in Medio Oriente"

Accordi bilaterali, Memorandum d'intesa, rafforzamento delle relazioni diplomatiche e quasi 400mila visitatori. Il bilancio di Expo 2020 Dubai è più che positivo per San Marino, in termini di numeri, ma soprattutto per i contatti e le opportunità di business che si sono aperti e consolidati in questa regione del mondo. Le luci sulla prima esposizione universale del Medio Oriente si sono spente alle tre di mattina, dopo una maestosa cerimonia di chiusura e una grande festa: Cristina Aguilera sul palco di Al Wasl, fuochi artificiali, proiezioni sulla cupola della Connessione, che hanno raccolto la folla per un'ultima volta. Nessuno si aspettava numeri così alti per questa Expo in piena pandemia: i 25 milioni di visitatori annunciati dagli organizzatori prima dell'apertura sono stati quasi raggiunti, hanno superato i 24 milioni - la cifra esatta verrà resa nota solo nei prossimi giorni. Ora il testimone passa al Giappone. Al termine della cerimonia di chiusura, la bandiera di Expo è stata consegnata al futuro Commissario generale della prossima esposizione universale. Città ospite Osaka, nel 2025.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e a Filippo Francini (Commissario Generale Expo 2020 Dubai)

Con Pedini Amati, Omar Shehadeh, Responsabile dei partecipanti internazionali Expo 2020 Dubai



Elisabetta Norzi



