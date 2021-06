Expo 2020, terminate le riprese che racconteranno i “Tesori di San Marino” a Dubai

Ci si avvicina a grandi passi all'inaugurazione del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020. Negli ultimi giorni, sul Titano, si sono svolte le riprese per la realizzazione del video di presentazione. L’archeologo e antropologo statunitense Darius Arya, divulgatore anche per la serie “Under Italy” di Rai 5, è il testimonial. Al centro del progetto di promozione la riproduzione del “Tesoro di Domagnano”, che sarà esposto al Padiglione. Ma sarà tutto il sistema Paese ad essere promosso a Dubai.









“Le riprese - riporta una nota del Commissariato generale per Expo - si sono svolte per quattro giorni sia nelle località del centro storico ai diversi castelli della Repubblica e con il coinvolgimento della Federazione Balestrieri sammarinesi e alternando shooting e riprese video con il drone che formeranno il racconto del Padiglione durante l’esposizione universale attraverso un’opera cinematografica o televisiva conosciuta come “mockumentary””. Coinvolti nelle riprese anche il Museo di Stato, l’Archivio di Stato il Palazzo Pubblico e le Torri ed anche diverse location private quali ristoranti, alberghi e negozi del centro storico il nuovissimo San Marino Outlet Experience.