MUSICA Expo Dubai. Alla giornata nazionale di San Marino un concerto tutto al femminile

Oggi le prove generali al Teatro Titano e domani la partenza verso Dubai. Sara Jane Ghiotti, Monica Hill e Valentina Monetta con l'accompagnamento musicale del gruppo Giostremìa si esibiranno il 13 febbraio all'Expo di Dubai, in occasione della giornata nazionale di San Marino, inizialmente programmata per lo scorso 10 dicembre, ma rimandata causa Covid. "Quando si posticipano gli eventi - racconta Valentina Monetta -, rimane tutta l'adrenalina da sfogare tutta in una volta quando si fa il concerto. Ringrazio le mie colleghe per il lavoro svolto, dal momento che abbiamo preparato questo progetto ad hoc per l'Expo, un'esperienza bellissima".

Un team tutto al femminile: "Tre voci sammarinesi - spiega Sara Jane Ghiotti - insieme a Giostremìa, quindi questa formazione di musiciste con Emanuela Valmaggi alla chitarra, Simonetta Agarici al pianoforte e Michela Zanotti alla viola. E' un'emozione molto forte per noi essere un gruppo femminile per rappresentare il meglio della cultura sammarinese. Noi siamo molto onorate, ci siamo preparate e siamo cariche per fare il nostro lavoro".

Queste invece la musica scelta dalle artiste: "Brani del reperto della musica leggera -illustra Emanuela Valmaggi -, magistralmente riadattati dal maestro Marco Capicchioni per un ensemble di musiciste di base classica. Quindi noi suoniamo con una base classica un repertorio più folkloristico, da brani del Sud America a brani francesi o della tradizione italiana".

Nel video le interviste alle cantanti Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta e a Emanuela Valmaggi dell'ensemble musicale Giostremìa

