Expo Osaka 2025, San Marino protagonista con il National Day

La Repubblica di San Marino si prepara a vivere, domani 3 maggio 2025, il suo National Day all’Expo di Osaka, il momento più alto della partecipazione nazionale all’Esposizione Universale giapponese. Un evento che celebra l’identità, la storia e l’impegno internazionale del piccolo Stato, con una giornata ricca di eventi istituzionali, artistici e culturali, alla presenza dei Capitani Reggenti.

In attesa della giornata ufficiale, oggi si è tenuto il San Marino Special Day, un’anteprima pensata per promuovere le eccellenze turistiche, culturali e musicali del Paese. L’evento si è svolto nello scenografico auditorium Shining Hat, aperto dall’intervento del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, che ha ricordato come “San Marino affondi le radici nella libertà, nell’indipendenza e nella solidarietà” e come la partecipazione a Expo rappresenti “un viaggio che celebra le tradizioni millenarie e il dialogo tra culture”.

Sono seguiti gli interventi del Commissario Generale Filippo Francini e uno spettacolo che ha mescolato arte e tradizione: l’ensemble dell’Istituto Musicale Sammarinese, la violinista Ikuko Kawai — nominata Pavilion Ambassador — e lo show della Federazione Sammarinese Balestrieri, che ha portato la rievocazione storica sammarinese in terra giapponese.

La giornata si è aperta con la visita ufficiale del Segretario Pedini Amati al Padiglione San Marino, accolto dal Direttore Laura Franciosi e dallo staff. Dopo l’incontro con i volontari e la firma sul libro delle dediche, la delegazione ha effettuato visite ufficiali ai padiglioni di Croazia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Polonia, rafforzando i legami diplomatici e aprendo a future collaborazioni, in particolare in vista del prossimo Expo di Riyad 2030.

La presenza sammarinese a Expo Osaka, arricchita dalla presenza simbolica delle Guardie del Consiglio Grande e Generale, esprime l’unicità della Repubblica, valorizzando non solo il patrimonio culturale, ma anche il dialogo e l’apertura verso i temi globali.

Domani, il San Marino National Day sarà accompagnato da visite istituzionali, esibizioni musicali e dal gran finale con il tradizionale spettacolo della Federazione Balestrieri, a testimoniare la vivacità culturale e il profondo senso identitario di un Paese piccolo ma profondamente radicato nella storia.