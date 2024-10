OSAKA 2025 Expo Osaka, ‘Vita Sancti Marini’ sarà esposta nel Padiglione di San Marino La Casa Editrice Imago ha donato al Commissariato Expo una riproduzione del manoscritto

La Casa Editrice Imago ha donato al Commissariato Expo una riproduzione del manoscritto ‘Vita Sancti Marini’ che sarà esposta presso il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka. Il Direttore Generale della Casa editrice Barbara Bertoni ha donato al Commissariato Expo, una copia del volume ‘Vita Sancti Marini’, il più antico manoscritto ritrovato sulla vita di San Marino che narra l’itinerario condotto dal tagliapietre Marino, a fine del III sec. d.C., dall’isola della costa dalmata Arbe al Monte Titano.

Dal 13 aprile al 13 ottobre la copia sarà esposta all’interno del Padiglione di San Marino all’Expo giapponese. ‘L’iniziativa si colloca tra quelle a sostegno della candidatura per l’iscrizione del progetto al Registro Unesco Memory of the World, depositata il 30 novembre dell’anno scorso e ora al vaglio della commissione generale Unesco di Parigi’, ha dichiarato il Commissario Generale Filippo Francini.

‘La Repubblica di San Marino accede per la prima volta a questo programma UNESCO proprio grazie al manoscritto e siamo convinti che esporlo aggiunga valore alla nostra partecipazione. Da parte sue Barbara Bertoni ha espresso gratitudine per “ poter contribuire al progetto di valorizzazione del patrimonio storico di San Marino in Giappone in occasione dell’Esposizione Universale di Osaka’.

