CINE COMPLEANNO RIVIERA FABER 80: De André ritrovato in musica PFM Fabrizio De André compie 80 anni, oggi 18 febbraio, in multisala romagnola fino a domani il docufilm di Walter Veltroni “De André e PFM in concerto ritrovato” da Piero Frattari

Più di 40 anni fa il LIVE con interventi estemporanei del FABER fu registrato e in parte ripreso da PIERO FRATTARI che ne custodì i girati e il sonoro originali in casa direttamente su nastro. Si trattava del concerto di Genova datato 1979 riemerso grazie ai ricordi di Francone Mussida e Flavio Premoli. Recuperato e restaurato per la regia di Walter Veltroni su ricerche e testimonianze di Franz Di Cioccio IL CONCERTONE storico torna alla gente, ai fan e al grande pubblico anche giovanile, che segue il gruppo e conosce il cantautore genovese per gli arrangiamenti, la poetica e i suoi testi da nobel. Nel documento filmato i ricordi di Dori Ghezzi e degli altri amici, artisti che nel 1978 convinsero Fabrizio a fare un tour in tutta Italia, fin troppo rock per i suoi gusti, ma pieno di sonorità e amicizia nate dall'album LA BUONA NOVELLA e dall'incontro estivo a Nuoro. Quel “concerto (genovese) ritrovato” rimase nel cuore di tutti e determinò la storia della musica italiana in un periodo politico segnato da un cambiamento epocale senza ritorno. De André racconta i suoi sogni realistici attraverso la cronaca. Lo sguardo del cantore e poeta non giudica la persona ma condanna l'esistente con la sua verve anti-borghese alla GEORGES BRASSENS, anzi, meglio: basta ascoltarlo.

