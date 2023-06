Fabio Concato a San Marino per il primo dei suoi concerti estivi Legatissimo all'Emilia Romagna, il noto cantautore si esibirà sul Titano giovedì 29 giugno al Campo Bruno Reffi

Fabio Concato sceglie San Marino come prima tappa dei suoi concerti estivi. E' lui stesso ad annunciarlo in un video, dando appuntamento al Campo Bruno Reffi, giovedì 29 giugno alle ore 21. “Siamo felici di iniziare la stagione concertistica con un grande artista”, commenta il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, che guarda ad un'estate ricca di eventi, pronta a soddisfare – dice - generazioni e gusti diversi. Concato arriva a San Marino con entusiasmo – racconta Daniele De Luigi.

Il noto cantautore è profondamente legato alla riviera romagnola, in particolare a Viserba, dove ha trascorso fin da bambino le sue vacanze. Un luogo del cuore, a cui fa riferimento anche in Domenica Bestiale, canzone che segnò il punto di svolta nella sua carriera. Già confermati in prevendita oltre 460 biglietti; il direttore Ufficio del Turismo Annachiara Sica informa che la funivia resterà aperta anche in orario serale.

Per promuovere il Titano e attirare visitatori, si rinnova anche la collaborazione con Radio Deejay. L'alluvione ha frenato quello che era partito come l'anno dei record per il turismo. Ma la riviera è pronta, e Pedini Amati lancia il suo appello: “Non abbiate paura a vivere la vacanza in queste zone”. “Siamo pronti ad ospitare tutti coloro che vorranno venire a divertirsi in Emilia Romagna, Marche e San Marino. Abbiamo anche una ripresa delle prenotazioni. Sarà un'estate divertente e piena di attività anche quest'anno”.

