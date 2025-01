CINEMA Fabio De Luigi torna a Santarcangelo per presentare "10 giorni con i suoi" L'attore e regista incontra il pubblico al Supercinema. Il sindaco Sacchetti: "Santarcangelo sempre più città del cinema"

Fabio De Luigi torna a Santarcangelo per presentare "10 giorni con i suoi".

Domani, giovedì 30 gennaio alle 19, Fabio De Luigi tornerà nella sua Santarcangelo per presentare il suo nuovo film "10 giorni con i suoi" al Supercinema. Dopo il successo dell’evento del 18 gennaio 2024 con "50 km all’ora", l’attore e regista incontrerà nuovamente il pubblico, accompagnato dal sindaco Filippo Sacchetti, per raccontare con la sua consueta ironia il dietro le quinte della pellicola.

L’incontro sarà anche l’occasione per il primo cittadino di ribadire il legame sempre più forte tra Santarcangelo e il cinema, annunciando la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Film Commission per promuovere e sviluppare le produzioni cinematografiche sul territorio.

"Ringraziamo Fabio per questo nuovo regalo alla sua città", dichiara il sindaco Sacchetti. "De Luigi è un figlio di Santarcangelo, profondamente legato alla sua terra, sempre disponibile a partecipare a eventi e iniziative locali. Già lo scorso anno il Supercinema era gremito per la presentazione di '50 km all’ora' e domani sera farà il bis con '10 giorni con i suoi'. Speriamo che questo appuntamento diventi una tradizione".

Oltre agli eventi che vedono protagonista Fabio De Luigi, Santarcangelo sta lavorando attivamente per consolidare il suo ruolo di "Città del Cinema", grazie a festival di rilievo come "Luoghi dell’Anima" e "Not Film Fest". Recentemente, il comune ha anche ospitato le riprese del film su Giovanni Pascoli diretto da Giuseppe Piccioni e ha visto crescere progetti cinematografici come "Short Talks", rassegna di cortometraggi presentati alla vigilia di Natale.

"Santarcangelo è un terreno fertile per il cinema, non solo per la bellezza delle sue location, ma anche per la presenza di talenti come Andrea Guerra, Samuele Sbrighi e lo stesso Fabio De Luigi", aggiunge il sindaco. "Chissà che uno dei prossimi film di Fabio non abbia il Supercinema non solo come luogo di proiezione, ma anche come set cinematografico".

L’appuntamento è quindi per domani al Supercinema di Santarcangelo, dove il pubblico potrà assistere alla proiezione e incontrare uno dei volti più amati del cinema italiano.

