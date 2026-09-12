Fabrizio Moro porta la sua musica a San Marino per la prima volta

Quando è la musica a parlare, quando i versi e le melodie riempiono lo spazio, non c'è bisogno di altro. E questa magia si è creata anche al parco Ausa, con una giornata conclusa con il concerto di Fabrizio Moro, per la prima volta a San Marino, nell'ambito del suo nuovo tour “Non ho paura di niente”:

"È la prima volta che veniamo a suonare a San Marino, quindi c'è tanta curiosità di vedere insomma il pubblico come risponderà. Suono con la stessa band ormai da più di 25 anni, da quando ho iniziato proprio. Siamo una grande famiglia che porta sul palco insomma tanta esperienza, tanta voglia di suonare. Questo nuovo disco, non ho paura di niente, è uscito ormai a novembre del 2025" ha dichiarato Fabrizio Moro.

La ricca giornata prende il nome da una delle canzoni più famose del cantautore: “Il senso di ogni cosa”, che parla della ricerca della felicità, di ciò di cui abbiamo più bisogno, e di quello che possiamo lasciar andare. Fabrizio Moro ha cantato di fronte ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, testimoni di una kermesse dove c'è stato spazio anche per la solidarietà, la cultura, il sostegno alle persone fragili, ma anche il divertimento e il valore della musica con la Concert Band della Repubblica di San Marino, che da anni si esibisce sui palchi con energia e passione, con una grande missione: valorizzare le esibizioni dal vivo.







