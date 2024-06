ANTERPIMA VIDEO MUSICA Faccia da FatBoy "live" Slim per noi La nuova hit di Fatboy Slim si chiama ROLE MODEL ed è stata lanciata in queste ore da un videoclip creativo campionato dall'Intelligenza Artificiale su progetto musicale dell'italiano Luca Guerrieri con Dan Diamond

Il modello è artificiale, sì, perché 'artefatto' da un software supportato da una macchina ma l'intelligenza creativa ce l'ha messa FATBOY SLIM (apre e chiude il film) per quel mito che è. Guerrieri/Diamond ci hanno messo il resto in videoarte musicale, da ballare. ROLE MODEL è l'esempio di come far rivivere le facce famose di altri tempi nel nostro tempo: voci e smorfie, espressioni tipiche di altrettanti geni epocali ( Basquiat, Warhol, Bowie, Lennon e Jane Birkin tra gli altri) colti dall'IA secondo un criterio artistico, che fa cantare, modulato da un DJ inglese. FATBOY dagli anni 90 gira il mondo con la su Big Beat fa spettacoli di elettronica live a settembre anche al Summer Fest di Roma e poi Cremona in piena piazza medioevale tra le più belle.

