Falling Stars: al via la rassegna con Kelly Joyce

Sotto le stelle dell'estate ha preso ieri avvio la prima serata di Falling Stars - Summer Party. Ad inaugurare in musica la terrazza del Palazzo Diamond è stata la voce inconfondibile Kelly Joyce, reduce dalla partecipazione dello scorso marzo al San Marino Song Contest 2026 con il brano "Oh là là", e conosciuta al grande pubblico anche per la sua partecipazione a Tale e Quale Show.

A scaldare il palco per Kelly Joyce è stata la performance di Claudia SKY, mentre la serata si è conclusa con il dj set finale a cura di Gale.

Aperitivo al tramonto, cena e musica dal vivo: è questa la formula che la rassegna, firmata Giochi del Titano, proporrà anche nei prossimi due appuntamenti: il 30 luglio con i Neri per Caso, e il 6 agosto con Karima.











