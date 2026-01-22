"Falso" copione per buongustai

Lo SPECCHIO dalla fiaba popolare (Biancaneve) alla narrazione di Carrol (Alice) ha, oggi, un effetto 'riflettente' e distopico per tutti da somigliare allo schermo di una device. Lo spettacolo A MIRROR tratto dall'originale inglese del West End della giovane autrice Sam Holcroft ha proprio questo chiaro connotato: “Falso e non autorizzato”, appunto. Il thriller teatrale basa sull'ironia la mistificazione delle contingenze dove tutto sembra ma non è o forse può essere, chissà!? Un matrimonio mascherato da pièce diventa il pretesto di potere per usare la censura e coinvolgere il pubblico sul problema della libertà: ma cos'è la libertà? Qui è BLOW UP... (esplosione che ingrandisce anche ciò che è meschino), e nella realtà!?







