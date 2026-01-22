TEATRO REGIONE "Falso" copione per buongustai “A Mirror: uno spettacolo falso e NON autorizzato” con Claudio “Greg” Gregori e Ninni Bruschetta per la regia di Giancarlo Nicoletti al Teatro Duse di Bologna dopo la tappa riminese della tournée in regione

Lo SPECCHIO dalla fiaba popolare (Biancaneve) alla narrazione di Carrol (Alice) ha, oggi, un effetto 'riflettente' e distopico per tutti da somigliare allo schermo di una device. Lo spettacolo A MIRROR tratto dall'originale inglese del West End della giovane autrice Sam Holcroft ha proprio questo chiaro connotato: “Falso e non autorizzato”, appunto. Il thriller teatrale basa sull'ironia la mistificazione delle contingenze dove tutto sembra ma non è o forse può essere, chissà!? Un matrimonio mascherato da pièce diventa il pretesto di potere per usare la censura e coinvolgere il pubblico sul problema della libertà: ma cos'è la libertà? Qui è BLOW UP... (esplosione che ingrandisce anche ciò che è meschino), e nella realtà!?

